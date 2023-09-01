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Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan büyük zaferin 101. Yıl dönümü, Van'da çeşitli törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Van Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Van Valiliği çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenginin sunulması ile başlarken, Van Valisi Ozan Balcı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi'nin tebrikleri kabul etmesinin ardından, Cumhuriyet Caddesi'nde Vanlıların bayramını kutlanması ile devam etti.

Van Valisi Ozan Balcı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi'nin tören geçişini selamlaması ile devam eden kutlamalar, bando komutanlığı marş dinletisi, şiir okunması, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Akşam saatlerinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Uygulama Oteli'nde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu Garnizon Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez,

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, dernek başkanları, askeri erkân, gaziler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen resepsiyonda Van Valisi Ozan Balcı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, masaları tek tek gezerek davetlilerin bayramını kutladı.

"BERABERLİK İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN YOK"

Resepsiyonda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, "Bu kutlu günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, hasretle, şükranla anıyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yok. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümü kutlu olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.

Van bölge gazetesi