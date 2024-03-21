Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı verilere göre Van’daki kümes hayvanı sayıları belli oldu.

YUMURTA TAVUĞU ARTARKEN DİĞER KÜMES HAYVANLARI AZALDI

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılına kıyasla Van’da bulunan yumurta tavuğu sayısında 2023 yılında yüzde 23,52 oranında bir artış görüldü. Van genelinde yumurta tavuğu sayısı 2023 yılında 510 bin 108 oldu. 2022 yılında ise bu sayı 412 bin 984’tü.

2023 yılında, diğer kümes hayvanları olarak nitelenen canlı hindi, canlı kaz, canlı ördek ve canlı beç tavuğu sayılarında Van’da düşüş görüldü.

2022 yılında, 30 bin 28 olan canlı hindi sayısı 2023 yılında 27 bin 872’ye, 10 bin 802 olan canlı kaz sayısı 9 bin 369’a, 7 bin 229 olan canlı ördek ile beç tavuğu sayısı 6 bin 367’ye düştü.

2023 YILINDA TÜRKİYE’DE 20 MİLYARDAN FAZLA YUMURTA TÜKETİLDİ

Türkiye genelinde 2023 yılında 114 milyon 476 bin 843 yumurta tavuğu, 3 milyon 378 bin 790 hindi, 1 milyon 328 bin 174 kaz, 420 bin 515 ördek üretildi.

2024 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde üretilen yumurta sayısı ise 1 milyar 837 milyon 648 bin, 2023 yılı toplamında üretilen yumurta sayısı ise 20 milyar 637 milyon 732 bin adet oldu. Türkiye Dünya’da en çok yumurta tüketen 20 ülke arasında.