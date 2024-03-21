Kentte 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarından 373'ü yeniden ulaşıma açıldı. 73 yerleşim yerinin yolunun açılması için de Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çığ nedeniyle kapanan Çatak-Van kara yolunda da çalışmalar devam ediyor. Çatak-Pervari yolunda ise düşen çığ ve yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yolu da ulaşıma kapandı. Mahalleli küreklerle yolun bir bölümünü açmaya çalışırken, taşımalı eğitim gören öğrenciler de yaklaşık 1 kilometre yürüyerek servislerine ulaştı.