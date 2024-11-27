Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 4 dereceye kadar düştüğü Van'da kar yağışı etkisini artırarak kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde yoğun şekilde etkili olan yağış, vatandaşlar ve sürücüler için zorlukları da beraberinde getirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van, Bitlis ve Hakkâri illerinde kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde tipi, kar savrulması, karayollarında buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edilirken, sürücülere ve vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Edremit ilçesinde yolların buzlanması, vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Buz pistine dönen yolda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yetersiz olduğu kentte vatandaşlar, bölgede kazaların önüne geçilmesi için daha fazla çalışma yapılmasını talep etti.

Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Adana, Ankara ve İstanbul’a planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 19, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 17, İpekyolu’nda 12 ve Özalp ilçesinde ise 26 olmak üzere toplam 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.