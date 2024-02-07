Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muradiye’nin Babacan Mahallesi'nde gece mesaisini giden tekstil işçilerini taşıyan minibüs, kar ve tipinin yolu kapatmasıyla kara saplandı.

Muradiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen karla mücadele ekiplerinin yoğun uğraşlar sonucu işçileri taşıyan minibüs kurtarıldı. Yollarına devam eden işçileri Muradiye Belediyesi karala mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Muradiye’de yoğun kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 1 metreyi buldu.