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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacağını duyurdu. Bu kararın ardından kredi faiz oranlarının düşmesi mevduat faizlerinin yükselmesi bekleniyordu. Bankalarda faiz oranlarına ilişkin son durum belli oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞÜŞTE

Merkez Bankası verilerine göre, ihtiyaç kredisi faizleri 26 Ocak ile biten haftada yüzde 60,73 oldu. Böylece ihtiyaç kredisi faiz oranları Ocak ayı başındaki yüzde 63,4 seviyesinden üç haftadır gerileme gösterdi ve düşüş 2,5 puanı aştı. Taşıt kredisi faizleri de Ocak ayının ikinci haftasında yüzde 50,27 iken 26 Ocak ile biten haftada yüzde 44,08'e kadar geriledi ve neredeyse 6,2 puanlık düşüş yaşandı. Konut kredisi faizleri ise 2024’ün ilk haftasında yüzde 42,1 iken 26 Ocak itibariyle yüzde 41,21'e indi.

KAMU BANKALARI FRENE BASTI

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, kredi büyümelerinde ivme kaybının en büyük nedeni ise kamu bankaları. Kamu bankaları Merkez Bankası'nın politika faizi artırımlarının başlamasıyla birlikte öncelikle yüzde 70'in üzerindeki tüketici kredilerinde frene bastı. Ocak başında kamu bankaları da tüketici kredilerinde küçülmesini azalttı ama son hafta yine yüzde 14,72 seviyesinde daralma gerçekleşti. Özel bankaların tüketici kredilerinde yine Ocak başındaki yüzde 47,05 seviyesinden bir gerileme yaşandı.

TL MEVDUAT FAİZLERİ DURULDU

Geçtiğimiz yıl rekor seviyelere yükselen TL mevduat faizi oranları yeni yıl ile bir miktar geri çekilmişti. Aralık 2023'te yüzde 53'e dayanan Ocak ayı başında yüzde 51'in üzerinde seyreden 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 26 Ocak itibariyle yüzde 49,61 seviyesine geriledi. Ortalama TL mevduat faizleri de yüzde 46,36 seviyelerinde bulunuyor.