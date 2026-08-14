Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre inşaat üretimi hem yıllık hem aylık bazda düşüş gösterdi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde4,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azaldı.

Verilere göre sektörün toplam üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 geriledi.

BİNA İNŞAATINDA YILLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 7,5

Alt sektörlerin yıllık performansı incelendiğinde, bina inşaatı üretim endeksinin haziranda yüzde 7,5 gerilediği görüldü. Özel inşaat faaliyetlerinde de yüzde 7,6'lık düşüş kaydedildi.

Bina dışı yapıların inşaatı ise genel eğilimden ayrışarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı.

ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ AYLIK YÜZDE 1 AZALDI

Haziran ayında bina inşaatı üretimi mayısa kıyasla yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 1 azaldı.

Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,1 ile sınırlı bir artış gerçekleşti.