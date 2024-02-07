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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Axiom-3 (Ax-3) ekibini Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ayrılışı, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin istasyondan ayrılmasının ardından bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtildi.

Uzay aracının istasyondan ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğu da ifade edildi.

Dünya'ya dönüş süreci

Dönüş yolculuğu için Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.

Kapıların kapatılmasının ardından istasyondan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek, atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkacak

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor, bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan kapsül, paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

7 potansiyel noktadan birine iniş yapılacak

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşış 12 saat sürecek.