Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait mor otobüsler, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrenci ve velisine ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi.

Öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ulaştırılması için belediyeye ait tüm otobüslerin çalıştırılacağı kaydedilirken, 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yoğun olan güzergâhlarda ek seferlerin de yapılacağı vurgulandı.

Trafikte yoğunluğun yaşanmaması için toplu taşıma araçlarının kullanılması önerilirken, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’in, sınava girecek öğrencilerin yanında oldukları ve tüm öğrencilere başarılar diledikleri belirtildi.