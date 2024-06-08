Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM'ye göre 3 milyon 120 bin 878 aday yarışacağı sınavın ilk oturumu, Van'da da heyecanla başladı.

Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde veliler de heyecanlı bir bekleyişe geçti.

A W222774 01

A W222774 02

A W222774 03

TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler ise sınava girecekleri okula son anda yetişti. Zamanında yetişemeyen bazı öğrenciler görevliler tarafından okula alınmadı.

Kaynak: İHA