Van’da son dönemde bazı lokantalarda görülen yemek fiyatı artışları vatandaşın gündeminden düşmezken, Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, konuya ilişkin ilişkin merak edilenleri açıkladı.

Başkan Işık, kamuoyunda “yeni zam” olarak algılanan fiyatların gerçekte 6 ay önce belirlenen resmi fiyat listeleri olduğunu belirterek, bu listelerin daha önce tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Başkan Işık, özellikle yemek yanında ücretsiz verilen salata ve mezelerin artık ücretli sunulmasının zorunlu hale geldiğini de ifade etti.

“GİRDİLER SERBEST, ÇIKTILAR LİSTEYE BAĞLI”

Lokantacı esnafının icmallerini yerel bazda teslim ettiğini dile getiren Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, sürecin üst kuruluşların onayıyla ilerlediğini belirterek, “Son 15–20 gün içerisinde ete yaklaşık 120 lira zam geldi. Girdilerimiz serbest piyasaya bağlı ancak satış fiyatlarımız resmi icmal listelerine bağlı. Bu nedenle esnafımız artık salata parasını da almak zorunda kalıyor.” şeklinde konuştu.

“OCAK AYIYLA BİRLİKTE UYGULANMAYA BAŞLANDI”

Mevcut fiyatların yeni olmadığı, hiçbir esnafın kendi başına fiyat belirleme yetkisinin de bulunmadığını vurgulayan Işık, et fiyatlarındaki artış nedeniyle liste fiyatlarının Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlandığını ifade ederek, “Satış yapabilen esnaf bu fiyatları uyguluyor, yapamayan ise vatandaşın alım gücü düştüğü için uygulayamıyor. Şu anda kebap fiyatları genelde 330, 300 ya da 280 lira civarında. Salata ve ikram ücretleriyle birlikte bu rakamlar 400 TL’ye kadar çıkabiliyor.” dedi.