İstanbul’da yaşayan ve Siirt ziyareti sonrası rahatsızlanan 6 çocuk babası Murat Ekin (74), ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde tip bir aort diseksiyon tespit edilen hasta, acil cerrahi operasyona alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, tek seansta aort damarıyla birlikte her iki şah damarı ve kol damarı değiştirildi. Son derece kompleks olan operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu.

Ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin, hastanın 112 aracılığıyla hastaneye kabul edildiğini belirtti. Op. Dr. Sezgin, "112 aracılığıyla cumartesi günü kabul ettiğimiz hastamızı, pazar günü acil cerrahi operasyona aldık. Hastamıza uyguladığımız ameliyat son derece kompleks olup, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında en zor girişimlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda tek seansta aort damarı, her iki şah damarı ve kol damarı tamamen değiştirildi. Hastamız ameliyat sonrası 4. gününde olup, bilinci açık, mobilize olabilmekte ve oral beslenmesi mevcuttur. Serviste yakın takip altında tutulmaktadır" dedi.

"Merkezimiz aort cerrahisi alanında önemli bir noktaya ulaşmıştır"

Bu tür hastalıklarla başvuran hastaların yaklaşık yüzde 80’i hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiğine dikkat çeken Sezgin, "Hastaneye ulaşarak ameliyat edilebilen olgularda ise mortalite oranları yüzde 50 ve üzerindedir. Ameliyat teknik olarak başarılı olsa dahi, hastanın ameliyat sonrası bilinçli şekilde uyanabilmesi son derece güçtür. Merkezimizde bu operasyon ikinci kez başarıyla gerçekleştirilmiştir.

İlk hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Bu ikinci vakamızda ise daha da kompleks bir ameliyat uygulanmış olup, yalnızca belirli merkezlerde yapılabilen ileri düzey bir cerrahi girişim gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte merkezimiz, aort cerrahisi alanında önemli bir noktaya ulaşmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet vermek amacıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Aort Cerrahi Merkezi kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan başarılı operasyonun ardından hayata tutunan 74 yaşındaki Murat Ekin isimli hasta ise ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibine teşekkür etti.