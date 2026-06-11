Van'ın prestij projeleri arasında yer alan ve kentte spor altyapısının güçlendirilmesini amaçlayan "Spor Van Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların kapanış programı, Van Atatürk Şehir Stadı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Ardından "Spor Van" projesinin kapanışı ve yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi.

"AMACIMIZ HER ÇOCUĞUN SPORLA BULUŞMASI"

Programda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, Spor Van Projesi kapsamında yaz spor okullarının açılışı için bir araya geldiklerini belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Projenin temel amacının çocukların sporla iç içe büyümesini sağlamak olduğunu ifade eden Balcı, "Her çocuğumuzun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini ya da spor kültürünü kazanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda spor altyapımızı güçlendirdik, malzeme desteği sağladık ve sportif faaliyetleri yaygınlaştırdık." dedi.

"13 İLÇEYE YÜZME HAVUZU"

Kent genelinde önemli spor yatırımlarının hayata geçirildiğini vurgulayan Vali Balcı, "13 ilçemizde yüzme havuzlarını tamamladık. Toplam 16 yüzme havuzu yapıldı, 4 yüzme havuzunun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca ilçelerimizde 26 butik spor salonu inşa edildi. 275 okul bahçesine halı saha, 300 voleybol ve basketbol sahası kazandırıldı. Buz pateni salonu da hizmete açıldı." diye konuştu.

"SPOR KOMPLEKSLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ YAPILIYOR"

İlçelerde spor yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Vali Ozan Balcı, "13 ilçemizde 5 salonlu spor komplekslerinin temelleri atıldı. Gençlik merkezleri ve kültür-sanat okullarının yapımı da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SPOR MALZEMELERİNE MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK"

Yaz spor okulları için önemli miktarda spor malzemesi alımı yapıldığını söyleyen Balcı, "Sadece yaz spor okulları için 56 milyon liralık spor malzemesi alımı gerçekleştirdik. Okul sporları için ise bugüne kadar yaklaşık 150 milyon liralık malzeme desteği sağlandı." dedi.

Yürütülen çalışmaların devletin imkanları ve ilgili bakanlıkların destekleriyle hayata geçirildiğini belirten Vali Balcı, başta öğretmenler olmak üzere idarecilere, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR"

Van'da en önemli önceliklerinin eğitim olduğunu vurgulayan Balcı, "En büyük teşekkürümüz 300 bine yakın öğrencimizedir. Onlar bizim geleceğimizdir. Eğitim; gençlik, gelecek ve umut demektir. Bu nedenle tüm imkanlarımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Program, ulusal çapta çeşitli spor branşlarında derece elde eden öğrencilere ödül ve hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.