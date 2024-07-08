İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde ikamet eden yabancı sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Böylece Van’da koruma kapsamındaki Suriyeli ve ikamet iznine tabi kişiler dahil 3 bin 78 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da yaşayan 3 bin 78 yabancı kişinin bin 242’si ikamet izni ülkemizde bulunan yabancılar ile bin 836’sı geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriyelilerden oluşuyor.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİLER

Göç İdaresi Başkanlığı “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı, bin 836 olarak açıklandı. Van’da bulunan, bin 836 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise önceki döneme göre 0,1 oranında artış göstererek yüzde 0,16 oldu.

İKAMET İZİNLİ KİŞİ SAYISI

Göç İdaresi Başkanlığınca açıklanan “İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” verilerine göre 06.06 2024 tarihi itibariyle, 546 bin 779 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul, en çok izne tabi şekilde yabancının ikamet ettiği il oldu. Türkiye’de en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise, 46 kişiyle Tunceli oldu.

EN AZ SURİYELİ HAKKARİ’DE YAŞIYOR

En fazla yabancının da bulunduğu İstanbul, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre, 530 bin 506 Suriye uyruklu kişi ile en üst sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana takip ederken en az Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu il, 8 kişi ile Hakkari oldu.

Nüfusa oranlandığında çıkan sonuçlara göre en yüksek oranda Suriyelinin bulunduğu ilin ise Kilis olduğu saptandı. 69 bin 794 Suriye uyruklu kişinin yaşadığı Kilis’in nüfusu 155 bin 179, ilde yaşayan toplam kişi sayısı (ikamet iznine tabi olarak ilde yaşayan Suriyeli ve il nüfusu toplamı) ise, 224 bin 973. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise, yüzde 31,02 olarak açıklandı.