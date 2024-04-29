İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı da belli oldu.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCILAR

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 292 yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Önceki döneme göre yabancı kişi sayısında yalnızca 1 kişilik artış görüldü.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİLER

Göç İdaresi Başkanlığı “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı bir önceki döneme göre 6 kişi artarak, bin 604 olarak açıklandı. Van’da bulunan bin 604 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise, yüzde 0,14.

İSTANBUL’DA BİR MİLYONU AŞKIN YABANCI YAŞIYOR

Göç İdaresi Başkanlığınca açıklanan “İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise, bir önceki döneme göre yüzde 0,73 azalarak 550 bin 442 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul en çok izne tabi biçimde yabancının ikamet ettiği il oldu. Türkiye’de en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise, 51 yabancının yaşadığı Tunceli oldu.

EN AZ SURİYELİ HAKKARİ’DE YAŞIYOR

En fazla yabancının da bulunduğu İstanbul, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre, 530 bin 689 Suriye uyruklu kişi ile en üst sırada yer aldı.

İstanbul’da yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısının, ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı yüzde 3,28 oldu. İstanbul’u sırasıyla; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara takip ederken en az Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu il, önceki döneme göre 1 kişinin artmasıyla (10 kişi) Hakkâri oldu.

Nüfusa oranlandığında çıkan sonuçlara göre en yüksek oranla Suriyelinin yaşadığı il Kilis oldu. Önceki döneme göre Kilis’te yaşayan 146 Suriyeli kişinin eksilmesiyle burada yaşayan Suriyeli sayısı 70 bin 391’e geriledi. 70 bini aşkın Suriye uyruklu kişinin yaşadığı Kilis’in nüfusu 155 bin 179. Kayıtlı Suriyeli sayısının, ilde yaşayan toplam kişi sayısı olan 225 bin 716’lık değere oranı ise, yüzde 31,21 oldu.