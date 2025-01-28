İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca paylaşılan istatistiklerde Van’da yaşayan yabancı uyruklu sayısı da açıklandı.

2025 yılı Ocak ayı son verilerine göre geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 870 bin 226, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 66 bin 13 olarak bildirildi.

Açıklanan verilerde geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’ye resmi koruma talebinde bulunan toplam kişi sayısı da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 9 bin 9 yabancı uyruklu kişi resmi koruma talebinde bulundu.

Türkiye’den, uluslararası koruma talebinde bulunanların; 5 bin 550 Afganistan vatandaşı, bin 881 kişi Irak vatandaşı, 784 kişi İran vatandaşı oldu. 794 yabancı uyruklu kişi ise diğer ülkelerden oldu.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren verilere de raporda yer verildi.

Buna göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan toplam Suriyeli kişi sayısı bin 302 olarak açıklandı.

Van’daki bin 302 geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12 oldu.

VAN’DA KAÇ YABANCI UYRUKLU YAŞIYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından aktarılan istatistiklere göre Van’da ikamet izni ile bin 197 yabancı uyruklu yaşıyor.