Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası’na ilişkin sektör raporunu yayımladı. Çalışmada Van’ın doğal gaz kullanım istatistikleri ile abone sayıları da aktarıldı.

EPDK’nın son yayımladığı verilere göre Türkiye’nin toplam doğal gaz tüketimi 3.108,515 milyar Sm³ oldu. Aynı dönemde Van’ın tüketimi 7,386 milyon Sm³ olarak kayıtlara geçti.

Kentte CNG tüketimi 1,179 Sm³, boru hattı gazı kullanımı 6,021 Sm³, LNG tüketimi ise 0,186 Sm³ olarak rapora yansıdı.

Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin abone sayısı 162 bin 322’ye ulaşırken, Van’da serbest tüketici sayısı 8 bin 60 olarak bildirildi.

Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 585 bin 179, serbest tüketici sayısı ise 826 bin 193 olarak açıklandı.