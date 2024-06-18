İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde ikamet eden yabancı sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde, bin 279 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİLER

Göç İdaresi Başkanlığı “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı, bin 653 olarak açıklandı. Van’da bulunan, bin 653 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise önceki döneme göre 0,1 oranında artış göstererek yüzde 0,15 oldu.

Böylece Van’da koruma kapsamındaki Suriyeli ve ikamet iznine tabi kişiler dahil 2 bin 932 yabancı kişi izinli olarak yaşıyor.

İKAMET İZİNLİ KİŞİ SAYISI

Göç İdaresi Başkanlığınca açıklanan “İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” verilerine göre 06.06 2024 tarihi itibariyle, 551 bin 234 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul en çok izne tabi şekilde yabancının ikamet ettiği il oldu. Türkiye’de en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise, 48 kişiyle Tunceli oldu.

EN AZ SURİYELİ HAKKARİ’DE YAŞIYOR

En fazla yabancının da bulunduğu İstanbul, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre, 530 bin 690 Suriye uyruklu kişi ile en üst sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana takip ederken en az Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu il, 9 kişi ile Hakkari oldu.

Nüfusa oranlandığında çıkan sonuçlara göre en yüksek oranda Suriyelinin bulunduğu il Kilis oldu. 69 bin 824 Suriye uyruklu kişinin yaşadığı Kilis’in nüfusu 155 bin 179, ilde yaşayan toplam kişi sayısı (ikamet iznine tabi olarak ilde yaşayan Suriyeli ve il nüfusu toplamı) ise, 225 bin 3. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise, yüzde 31,3 olarak açıklandı.