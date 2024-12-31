Yılbaşı tatilinden dolayı banka, noter, eczane, medikal, kuyumcu ve dövizcilerin mesai durumu gündeme geldi. Peki 1 Ocak Çarşamba günü Van’da nereler açık olacak ve hangi sektörler tatilden dolayı hizmet vermeyecek?

Yılbaşı tatili 01 Ocak 2025 Çarşamba günü (yarın). Bu kapsamda bazı alanlar resmi tatilden faydalanırken bazı yerlerde ise mesai devam edecek. Resmi tatilden faydalanan kamu ve özel sektörler 2 Ocak Perşembe günü yeniden iş başı yapacak.

BANKALAR VE NOTERLER

Resmi tatilde merak edilen alanlardan biri de Bankalar ve Noterler. Resmi işlemlerin yapıldığı Bankalar ve Noterler 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatilden dolayı hizmet veremeyecek ve buralarda 2 Ocak Perşembe günü iş başı yapılacak.

ECZANELER VE MEDİKALCİLER

Vanlılar, yılbaşında tatil yapmayacak olan medikal alanında hizmet alabilecekken eczaneler resmi tatilde olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Eczaneler de 2 Ocak Perşembe günü açık olacak.

KUYUMCULAR VE DÖVİZ BÜROLARI

Altın ve döviz işlemleri yapmak isteyen Vanlılar da bu işlemleri yarın yapıp yapamayacaklarını soruyor. Ancak Van’da kuyumcular döviz büroları 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olmayacak ve hizmete devam edecek.

OKULLAR

Yarın resmi tatil dolayısıyla okullar da tatil olacak. Eğitim öğretime 2 Ocak Perşembe günü devam edilecek.

HASTANELER

Van’da 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil dolayısıyla hastaneler ve aile hekimleri 1 gün resmi tatilde olacaklar ve 2 Ocak Perşembe günü yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Hastanelerin acil servisleri ise hizmetleri kesintisiz sürdürecek.