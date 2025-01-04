VEDAŞ, Van genelinde planlı bakım onarım çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Bu kapsamda sık sık planlı kesinti uygulayan VEDAŞ, yarın için de kesintiden etkilenecek mahalleleri duyurdu.

Yapılacak olan çalışmalar kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Özalp ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

İşte kesinti olacağı belirtilen o mahalleler;

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeşilsu Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Buzhane, Halilağa, Hatuniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eminpaşa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıbalçıklı, Aşağıyorganlı, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıyorganlı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.