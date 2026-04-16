Van’da kar yağışı yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da cumartesi günü yağmur başlayacak. Yağmurun aralıklarla kent genelinde birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Bu yılı yağış anlamında verimli geçiren Van’da Nisan yağmurları da etkili olacak. Tahminlere göre Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü yağmur bekleniyor.

YARIN PARÇALI BULUTLU BİR HAVA OLACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da yarın (17 Nisan Cuma) parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yarın için yağış beklentisi yok. Hava sıcaklıkları da artış gösterecek.

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteorolojik tahminlere göre Van hafta sonunu yağışlı geçirecek. Cumartesi ve Pazar günü tüm kent genelinde yağmur bekleniyor. Yağmurlu havanın hafta başında da aralıklarla kendini göstereceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını devam ettiriyor. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.