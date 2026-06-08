Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BTF Fiat marka otomobil, gece 01.50 sularında yoldan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 17 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra yol, tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.