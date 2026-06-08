Van'ın Muradiye ilçesi Uluşar Mahallesi'nde bugün saat 09.50 sıralarında tandır evinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle tandır evinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin saat 11.04 sularında olay yerine gelerek müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.