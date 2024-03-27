Van'ın İpekyolu ilçesinde yol kenarında duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan tilki, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Van İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaştan alınan tilki, tedavisi yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Arka ayağı kırık olan tilki Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Rehabilitasyon merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Son olarak duyarlı vatandaşlar tarafından şehir merkezinde ayağı kırık olarak bulunan tilki DKMP ekiplerine teslim edildi.

Ekipler yaralı tilkiyi merkezimize getirdi. Yapılan tetkiklerde arka ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Biz de gerekli tedavisini yaptık. Tekrardan kendi yaşam alanına bırakmak için gerekli tedavisini yapıyoruz" dedi.