Vali Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı son aşamaya gelen tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulunarak, hedefin 50 bin istihdam olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Furkan Duman, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve OSB Başkanı Memet Aslan ile birlikte incelemelerde bulunup, yeni tekstil fabrikalarını yapan yüklenici firma sahiplerinden bilgi alan Vali Balcı, “Van’ımızın istihdamına katkı sağlamak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Valiliğimizin koordinasyonuyla 6 tane fabrika yapmıştık. Yaklaşık 1500 kişi çalışıyor. Tam kapasiteye geçtiğinde 3 bin kişi istihdam edilmiş olacak. Bu alanda da 4 tane daha fabrika yapımı devam ediyor. 1600 kişi de burada istihdam edilecek. Beş ve yedi yıl içerisinde hedefimiz 50 bin istihdam. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fabrikaların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.