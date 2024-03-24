Engellilerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak kampüsün hızla tamamlandığını belirten Vali Balcı, “Van'ımızın imarı, ihyası, inşası, vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sosyal Hizmet Kampüsünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Engelli insanlarımızın ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracağız" dedi.

Vali Balcı, "100 dönüm bir alan üzerine yapılan kampüste, aktif yaşam merkezi, sosyal destek hizmet binaları, spor alanları, rehabilitasyon merkezleri gibi 14 farklı yapı buluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıyor. Ayrıca hemen yanında engelliler için eğitim kampüsü yapılıyor. Burada da anaokulu, ilkokul ile uygulama ortaokulu ve lisesi bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Van'ımıza hayırlı olsun” dedi.