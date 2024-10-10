Van Valisi Ozan Balcı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla il genelinde yapımı süren kütüphanelerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Van genelindeki kütüphane projeleri ve bu projelerin ilerleme durumları ele alındı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphanesi yapıldığını belirtti. Vali Balcı, yeni Kültür Merkezi ile yeni İl Halk Kütüphanesi ve Bebek-Çocuk kütüphanesinin hızla ilerlediğini ifade ederek, bu kütüphanelerin kentin kültürüne, sanatına büyük katkı sağlayacağını söyledi.