Vali Ozan Balcı, bedesten çarşısını ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve YİKOB tarafından yaptırılan, içerisinde Van Kahvehanesi, Van Mutfağı, sosyal donatılar ve oturma alanları bulunan Bedesten Çarşısında sona doğru geliniyor.

Çarşıda incelemelerde bulunan Vali Balcı, “Bedesten çarşısı inşallah Van’ımıza kültür, turizm anlamında katkı sağlayacak şekilde fonksiyonlandırılıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” dedi.