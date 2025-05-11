Meteorolojik değerlendirmelere göre Van genelinde bugün de dahil olmak üzere önümüzdeki 5 gün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojinin paylaştığı bilgilere göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, bugün bölge geneli için kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı.

Uyarıda; "Akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) ve yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İŞTE 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU