Bayramın ilk gününü yağışlı geçiren Van’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Van’da Pazar ve Pazartesi günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış beklentisi söz konusu.

Nisan yağmurlarının etkili olduğu Van’da meteorolojik tahminlere göre bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’a yağışlar Pazar günü yeniden merhaba diyecek.

Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlere göre pazar ve pazartesi günü Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İŞTE VAN’DA 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU

İPEKYOLU:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

TUŞBA:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

EDREMİT:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

BAHÇESARAY:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

BAŞKALE:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

ÇALDIRAN:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

ÇATAK:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

ERCİŞ:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

GEVAŞ:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

GÜRPINAR:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

MURADİYE:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

ÖZALP:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu

SARAY:

12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu

13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu

14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

16 Nisan Salı: Az Bulutlu