Bayramın ilk gününü yağışlı geçiren Van’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Van’da Pazar ve Pazartesi günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış beklentisi söz konusu.
Nisan yağmurlarının etkili olduğu Van’da meteorolojik tahminlere göre bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’a yağışlar Pazar günü yeniden merhaba diyecek.
Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlere göre pazar ve pazartesi günü Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İŞTE VAN’DA 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU
İPEKYOLU:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
TUŞBA:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
EDREMİT:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
BAHÇESARAY:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
BAŞKALE:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
ÇALDIRAN:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
ÇATAK:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
ERCİŞ:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
GEVAŞ:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
GÜRPINAR:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
MURADİYE:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
ÖZALP:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu
SARAY:
12 Nisan Cuma: Parçalı Bulutlu
13 Nisan Cumartesi: Parçalı Bulutlu
14 Nisan Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
15 Nisan Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
16 Nisan Salı: Az Bulutlu