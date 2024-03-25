Meteorolojik verilere göre bugün de Van’ın bazı ilçelerinde yağış bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın merkez ve doğu ilçelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece (Pazartesi) saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van ilinin kuzey ilçelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesinin görülebileceği de kaydedildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olayına karşı da dikkatli olunması gerektiği kaydedilerek, şöyle denildi; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu

Tuşba: Çok bulutlu

Bahçesaray: Çok bulutlu

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu

Edremit: Çok bulutlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı