Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı tarafından Esenyamaç Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyonda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA