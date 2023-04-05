Van’da kapalı ve sabit semt pazarlarının bulunmaması nedeniyle haftanın bir günü farklı mahallelerde seyyar pazarlar kuruluyor.

Kentin ihtiyacını karşılamayan bu pazarlar modern yapılardan uzak ve zor koşullarda hizmet verilmesine neden oluyor. Yaşanan bu eksikliği gündeme getiren ve ilgili kurumlara sorunu ileten Van TSO’nun talebi karşılık buldu.

Konuyla ilgili Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizin modernleşmesine katkı sunacağı inancıyla kentimizin birkaç noktasına ‘Üstü Kapalı Sabit Semt Pazarı’ kurulması talebimiz ilgili kurum olan belediyelere iletildi.

Talebimize karşılık olarak Van Büyükşehir Belediyesi; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe sınırları içerisinde kapalı semt pazarların yapılması için gerekli çalışmaların yapıldığını ve 2023 yılı içerisinde faaliyet başlanılacağını aktardı.

Talebimizin karşılık bulması ve modern pazarların kurulması şehrimiz adına sevindiricidir” denildi. Açıklamanın devamında, il dışından gelen ve sebze haline kaydı yapılmadan korsan şekilde ticareti yapılan sebze-meyve satışlarının önüne geçilmesi adına önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Van Bölge Gazetesi