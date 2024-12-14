Halk Eğitim Merkezleri kadrosuz usta öğreticileri, taleplerini dile getirmek üzere, kent meydanında basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Van İl Temsilcisi Özlem Görendağlı okudu.

Görendağlı; “Hepimizin bildiği gibi geçici personel olarak istihdam edilen Kadrosuz Usta Öğreticiler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından memur veya sözleşmeli personel olarak kabul edilmemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak sayılmamaktadır. Maalesef yeni yayınlanan yönetmelikte de usta öğreticilerin statüsü hakkında bir tanım bulunmamaktadır. Bu durum; statüsü belli olmayan, iş güvencesinden yoksun, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, ücretleri resmî tatiller, bayramlar, vb. günlerde kesintiye uğrayan, ücretlerini tam aldıklarında dahi aldıkları ücret asgari ücretin çok altında olan, kıdem tazminatı olmayan ve dahi hiçbir sosyal güvencesi olmayan eğitim emekçisi sınıfının oluşmasına yol açmıştır” dedi.

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Van İl Temsilcisi Özlem Görendağlı, açıklamasının devamında; “Ülkemizin kılcal damarlarına nüfuz ederek 2071 hedefleri doğrultusunda Maarif Modeli meşalesinin her yerde yanmasına aracılık eden adanmış usta öğreticiler olarak bizler, kadro ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi taleplerimizin karşılanmasını umarken, Mili Eğitim Bakanlığımızın Yeni Yönetmeliği ile nerdeyse hiç kurs açamaz hale geldik” diye kaydetti.

Görendağlı taleplerini de, “Mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, statüsünün belirlenmesi, özlük haklarının verilmesi, sözleşmeli ya da kadrolu statüye geçirilmesi…” şeklinde sıraladı.

“KURSLAR TEKRAR AÇILMALI”

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Van İl Temsilcisi Özlem Görendağlı, açıklamasında şunları söyledi; “Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların tekrar açılması, bu merkezlerin gerçek amaçlarına uygun olarak ve donanımlı, yetişkin eğitimini bilen usta öğreticiler ile etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli adımları atması şarttır. Buradan sessiz çoğunlukların sesi olan, her daim usta öğreticilerin sorunlarıyla ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, eğitime ve üreten kadınlara sevdasıyla bilinen kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanıma tekrar seslenmek istiyorum. Yıllardır sosyal hayatta ve iş hayatında dezavantajlı olan kadınlarımızın istihdamı ve haklarının teslimi sizden sorulur. Yüz bin usta öğretici kadrosuz, sosyal haklarından mahrum ve dahi işsiz, bu mağduriyete kayıtsız kalmayacağınızı biliyoruz…”