Kentte girişimciliği geliştirmek amacıyla 20 yıldır faaliyet yürüten Van İŞGEM, çalışmalarıyla ilin ekonomik gelişimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Birçok girişimcinin üretim yapmasına, atölye açmasına ve yenilikçi projelerini hayata geçirmesine imkan sağlanan İŞGEM'deki atölyelerde üretilen ürünler, yurdun dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

IRCOH Teknoloji Firması Temsilcisi Galavizh Saedi de kendilerine tahsis edilen atölyede makine, elektronik ve bilgisayar yazılımı mühendislerinin çalışmalarıyla 2021'de oyun makineleri ve simülatör cihazı üretimine başladı.

İŞGEM'deki atölyede üretilen ve yarış pisti ile buna bağlı 4 bisikletin bulunduğu platformda, oyuncuların pedal çevirerek pistteki otomobilleri hareket ettirmeye çalıştığı oyun makinesinin de ilk dış satışı Kuveyt'e yapıldı.

"İhraç sayısı artarak devam edecek"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, AA muhabirine, kentte ve bölgede girişimciliği geliştirmek için 20 yıldır çaba gösterdiklerini söyledi.

Girişimcilere verdikleri desteklerle farklı ürünlerin üretimine ve geliştirilmesine öncülük ettiklerini dile getiren Gedik, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır ülkenin de ihtiyacı olan yenilikçi, teknolojik katma değeri yüksek ürünlerin üretimine önem vermeye başladık. Son olarak bir girişimci firmamız, hareketli oyun ve teknolojik oyun konsolları üreterek yurt içi pazarda ciddi anlamda yer almaya başladı. Alışveriş merkezlerinde ve eğlence alanlarında ürettikleri ürünler sergilenmeye ve kullanılmaya başlandı. Bizi sevindiren bir tarafı artık ihracata başladık. Bu firmamız ürettiği ürünlerle ve oluşturduğu görsellerle ciddi beğeni almaya başladı ve yurt dışından da talep gördü. İlk ihracatımızı geçen hafta Kuveyt'e yaptık. Şu an Irak ve birkaç ülkeden daha teklifler söz konusu. Bu ihracat artarak devam edecek diye ümit ediyoruz. Bu çalışma hem ihracat hem de teknolojik ürün üretimi konusunda diğer girişimcilerimize örnek olacak bir çalışma."

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini belirten IRCOH Teknoloji Firması Temsilcisi Galavizh Saedi, Van İŞGEM aracılığı ile ülke pazarına girdiklerini aktardı.

Atölyelerinin İŞGEM'de bulunduğunu anlatan Saedi, "Ürün yelpazemizi eğlence sektörü, simülatör cihazları ve lunapark aletleri oluşturuyor. Geçen 5 yıl içinde ürünlerimizi Türkiye'de üretmeyi başardık ve aralarında Atrax Uluslararası Fuarı'nın da bulunduğu çeşitli fuarlara katıldık. İhracat planlarımız var. Bu yıl Kuveyt'e ihracat yapabildik. Bundan sonraki planımız Afrika ülkelerine, Tanzanya'ya ve diğer ülkelere ihracat yapmak. Başka planlarımız da var. Irak'taki teknoloji fuarına katıldık. İnşallah yakın gelecekte Irak'a da ihracatımız olacak." diye konuştu.