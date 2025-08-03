Van’da istikrarlı fuarlardan biri olan ve ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken 15. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm Ve Seyahat Fuarı, bu yıl Kasım ayı sonunda düzenlenecek.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenecek olan 15. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı 27-29 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Tarihi hisset doğayı keşfet” vurgusuyla düzenlenecek olan fuar için ön hazırlıklar şimdiden başlatıldı.

ULUSLARARASI FUAR

Fuar firması tarafından yapılan açıklamada; “Türkiye, zengin tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran ender ülkelerden biridir. Kültürel değerlerimizi ve turizm kaynaklarımızı en etkin şekilde bölge ülkelerine tanıtarak turizm sektörünün önünü açabilecek durumdadır. Jeopolitik konumu gereği Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören ülkemizde Van ili bu gidiş gelişlerde köprülerin giriş ve çıkış kapısı durumundadır. Bu amaçla kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TÜRSAB, TÜROB, TOBB ve KOSGEB destekleri ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizatörlüğünde bu yıl 15. düzenlenecek olan Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı, Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarının buluşma noktası haline getirmeyi hedeflemektedir” denildi.

FUAR BÜYÜK BİR FIRSATTIR

Açıklamada; “Özellikle de son dönemlerde ülkemiz ve bölgemiz için hayati derecede önem arz eden İran ve Ortadoğu pazarına girmek için Uluslararası Van Turizm Ve Seyahat Fuarı büyük bir fırsattır. Bu fuar kültür mirasımızın korunması ve geçmişin birikimlerinin yeni nesillere aktarılması, dünyada gittikçe önem kazanan turizm sektörünün bölgemizde ve ülkemizde gelişmesi ve ekonomiye kazandırılması, aynı zamanda şu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik hukukunun perçinleşmesinde önemli rol oynayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

FUARA KATILMASI BEKLENEN ÜLKELER

Uluslararası Fuar konumunda olan 15. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılması beklenen ülkelere de yer verilen açıklamada şöyle denildi; “27 - 29 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek fuarımıza bölge ülkelerinden İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçıvan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden katılım öngörülmektedir. Ziyaretçi hedefi yüz elli bin olarak hedeflenen fuarın 2025 yılına damga vuracağı beklenmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri çeşitli doğa sporlarına uygun arazi koşulları, yaylaları, manzara güzelliği, zengin kültür mirası, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm merkezi olabilecek bölgelerden birisidir. Uluslararası Van Turizm Ve Seyahat Fuarı, Türkiye turizmini Ortadoğu'ya tanıtmak, yeni bir pazar oluşturarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinmiştir.”

Açıklamada, fuarın hedefine ilişkin de şu ifadelere yer verildi; “Ülkemiz turizminin gelecekte parlayan yıldızı olan bölgemizin, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini anlatmak ve aynı zamanda ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzellikleri bölge ülkelerine tanıtarak Ortadoğu'nun turizm alanında buluşma noktası oluşturmak, bölgemizin ve ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerin etkili bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazar payının arttırılması hedeflenmektedir.”