Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van'da akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe rağmen toplu ulaşıma yeni bir zam talebi yapıldı. Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zam taleplerini yetkililere ilettiklerini ve yılbaşından sonra toplu ulaşıma zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Gözler, Aralık ayında açıklanacak olan asgari ücretle birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam beklentisine çevrilirken, Van’da da asgari ücretle beraber her kalemde zam yapılması konusu gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda ulaşıma yapılan zammın ardından, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, ulaşıma yeni bir zam geleceğini, zam taleplerinin yetkililere iletilmiş olduğunu ve zammın yılbaşından sonra gerçekleşeceğini duyurdu.

Ulaşıma geçtiğimiz Temmuz ayında 2 defa zam yapılmış ve şehir içi tam bilet 11 TL, öğrenci ise 8 TL’ye yükseltilmişti. Tuğrul yılbaşından sonra yapılacak zammı asgari ücret artışına bağlarken, ulaşıma ne kadar zam geleceği konusu ise merak uyandırdı.

ZAM TALEPLERİ İLETİLDİ

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, yakıt fiyatlarındaki sürekli artış ve beklentiler doğrultusunda, asgari ücrete yapılacak olası zamla birlikte toplu taşıma ücretlerine de zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Tuğrul, yaptığı açıklamada, istememelerine rağmen ekonomik şartlar nedeniyle mecburiyetten dolayı zam talep ettiklerini belirtti.

Başkan Tuğrul, "Şimdi biz hiçbir kaleme zam gelmesin istiyoruz. Ancak geldikten sonra biz de mecburuz, zam talep ediyoruz. Şu anda asgari ücrete zam gelecek diye bir zam talebinde bulunduk bile. Yani yeni yılda zammımızı alabilmek için zam talebinde bulunduk bile.” Dedi.

ARTAN YAKIT ZAMLARI KAÇINILMAZ HALE GETİRİYOR

Başkan Tuğrul, gidip gelen yakıt zamlarının sektördeki maliyetleri doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "Artan yakıt zamları mesela gidip geliyor. Yani 38'de 37’ye 36’ya düşüyor sonra 40’a çıkıyor. Asgari ücret mesela şu anda 11 bin 400 TL, asgari ücret 15-17 bin TL arasında gibi bir rakam düşünülüyor.

u olacak. Bu olduğu zaman bizim şoförlerimize maaşlar zam isteyecek, yazıhane çalışanları zam isteyecek, mülkiyet sahibi kirasını isteyecek. Yani bunlar hepsi bir bir zincirleme artacak. Biz de mecburen ulaşım fiyatlarını artırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET DENGELERİ ETKİLİYOR”

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tuğrul, asgari ücretin 11 bin TL'den 15 bin TL'ye yükselmesiyle birlikte ekonomik dengelerin etkilendiğini ulaşım fiyatlarının da yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Tuğrul, “Asgari ücretin 10 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkması, diğer harcamalarımızı da etkileyecek ve birçok mal ile hizmetin fiyatlarında artışa neden olacaktır. Bu durumda, maaşlarımızda da bir artış talep etmek, ekonomik dengeyi sağlamak adına önemli bir adım olacaktır” şeklinde konuştu.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE MALİYET ARTIŞLARI

Başkan Tuğrul, geçen yıl bin TL'ye alınan yedek parçaların şu anda 7 bin TL'ye çıkması ve 500 TL'ye yapılan bakımın 3 bin TL'ye yükselmesi gibi durumların ekonomik zorlukları ve maliyet artışlarını gösterdiğini vurguladı. Bu durumların sigorta masraflarının yükselmesine neden olduğunu belirten Tuğrul, bazı durumlarda kasko yaptırmanın bile zor olabileceğini söyledi. Bu gelişmelerin, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştirdiğini ifade etti.