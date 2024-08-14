Van genelinde hizmet veren H (Halk Otobüsü), M (Minibüs), V (Minibüs), T (Taksi) ve S (Servis) plakalı toplu taşıma araçları, gemi ile yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler için yüzde 25’lik ulaşım zammı kararı alınmıştı.

Van’da belediyeye ait mor otobüsler dışında toplu ulaşım araçları için güncellenen fiyat tarifesi bugün itibari ile uygulanmaya başlandı.

Yürürlüğe giren zamlı tarife ile beraber şehir içi ulaşım ücreti şu şekilde olacak;

H plakalı halk otobüsleri;

Şehir içi: 17 TL

Şehir içi akbil: 16 TL

Şehir içi öğrenci: 12 TL

Şehir içi öğrenci akbil: 10 TL

Kampüs tam ücret: 20 TL

Kampüs tam akbil: 17 TL

Kampüs öğrenci: 15 TL

Kampüs akbil: 14 TL

E1: 20 TL

E1 akbil: 17 TL

E1 akbil: 17 TL

Kampüs içi: 6 TL

M plakalı minibüslerin şehir içi taşıma ücreti;

Şehir içi tam bilet: 17 TL

Şehir içi öğrenci: 12 TL

Kampüs tam ücret: 20 TL

Kampüs içi: 6 TL

Kampüs öğrenci: 15 TL

Topaktaş tam ücret: 20 TL

Topaktaş öğrenci ücreti: 15 TL

F Tipi Cezaevi tam ücret: 22 TL

F Tipi Cezaevi öğrenci ücreti: 15 TL