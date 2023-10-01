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Wanhaber / Ramazan Çetin

1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Van’da da etkinlik gerçekleştirilecek. Çocukları mutlu edecek olan etkinlik Van Kalesi arkasındaki Hüsrev Paşa Camii yanında olacak.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından '1 Ekim Dünya Çocuk Günü' nedeniyle bugün uçurtma şenliği gerçekleştirilecek.

Van Kalesi arkasındaki Hüsrev Paşa Camii yanında, saat 12.00'de başlayacak olan şenliğe, çok sayıda çocuğun ailesiyle birlikte katılması bekleniyor.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği şenlik kapsamında alandaki çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak.

Ardından çocuklar uçurtmalarını rüzgâra karşı uçuracak. Renkli görüntülerin oluşması beklenen şenlikte çocuklar uçurtmalarını en yükseğe çıkarmak için tatlı bir yarış içine girecek.

Saat 12.00’de başlayacak olan uçurtma şenliği saat 18.00’e kadar devam edecek.

Şenliğe Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ın da katılacağı açıklandı.