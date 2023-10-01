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WanHaber / Fatma Öztürk

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) üyeleri Diyarbakır'da buluştu. Kamu müteahhitlerinin genel sorunlarının konuşulduğu programda, bir çok iş insanına ise deprem bölgesine yaptıkları yardımlardan dolayı plaket verildi.

Plaket alan iş insanlarından biri ise KAMİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Fariz Borazan'dı. Borazan depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine yönelmiş ve bir çok yardımda bulunmuştu.

KAMİAD tarafından verilen teşekkür belgesi sonrası WanHaber'e açıklamarda bulunan Borazan, "Bizlerde Van'da acı bir deprem yaşamıştık. Deprem bilinci olan bir vatandaş olarak ülkemizde meydana gelen deprem sonrası hemen harekete geçtik. Deprem bölgesinin yaralarını kendi imkanlarımız doğrultusunda sarmaya çalıştık. Bu bizim ilk yardımımız değil, son yardımımız da olmayacak. Yardımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.