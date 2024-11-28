Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde açılışı yapılan fuara 60 stant ile birçok il ve ilçe katılım sağladı. Bu yılki fuarın konuk ili ise Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu.

ZEYDAN: İLİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek olan Uluslararası 14. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarının açılışında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, “Van birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kimliklerin, inançların yüzyıllarca bir arada yaşadığı bir kenttir” dedi.

“TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL YAPILARI GELECEĞE TAŞIMA SORUMLULUĞUMUZ VAR”

“Bu kentin tarihi, kültürel ve doğal yapılarını koruyup geleceğe taşıma sorumluluklarımız var” diyen Zeydan; “Tarihi ve doğal yapılarımızı hem yerli hem de yabancı turistlerle buluşturma sorumluluğumuz var. Aynı zamanda dünya miras listesine girmiş Van Gölü ve diğer Allah vergisi güzellikleri de halka kavuşturma sorumluluklarımız da var. Böylesi fuarlar tarihi ve doğal güzelliklerimizi; yurtiçi ve yurtdışından gelecek insanlara tanıtma sorumluluğumuz da var. Tüm bunlarla beraber bu fuarların tanıtım noktasında önemi büyük. Tüm sorunları kentin dinamikleriyle birlikte, ortak toplumsal akıl ile çözerek kentimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUKLARIMIZ VAR”

Van’daki işsizlik sorununa da değinen Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, “Van’da aynı zamanda büyük bir işsizlik sorunu da var, işte bizler özellikle de kış turizmi başta olmak üzere; tarih, inanç, yaz, doğa turizmlerini de olması gereken potansiyeli çıkarıp, tüm bu miraslarımızı koruyup halkımızla buluşturma ve aynı zamanda bu durumu değerlendirerek gençlerimize istihdam sağlama noktasında sorumluluklarımız da var.” diye konuştu.

DEMİRHAN: BU FUAR İLİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Van’ın hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha iyi tanıtılması için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Van Otelciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, “İlimizin turizm açısından önemli bir konuma ulaşabilmesi için hizmet ve iyi bir tanıtıma ihtiyacı var. Van’ın tarihi, coğrafi ve kültürel güzelliklerinin farkında olup, yurtiçi ve yurtdışı pazarında keşfedilmesi için büyük bir çaba gerekiyor. Bu sebeple ilimizde gerçekleşmekte olan bu fuar çok kıymetli, bizler Van Otelciler Derneği olarak bu anlamda adım adım gayret içerisindeyiz… Otelcilik alanında 2025-2026 yılında marka otellerin ilimize yapacağı yatırımlar bu anlamda bizleri heyecanlandırmaktadır. Bizler de Van Otelciler Derneği olarak ilimizin kıymetinin daha iyi anlaşılabilmesi için fuar ve etkinliklerin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖZGÖKÇE: TURİZM FUARLARI BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, 14. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarının açılışında yaptığı açıklamada, “Turizm fuarları bizler için çok kıymetli ve elzemdir. Bizler Türkiye turizminin çatı kuruluşu TÜRSAB olarak ulusal ve uluslararası bütün fuarlara katılım saplayıp ülkemizi, bölgemizi ve ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz… Bu fuarlar bizler için, yeni fırsatlar yeni rotalar oluşturmak için çok önemli. Van geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent, tarihi ve turistik değerleri çok fazla” dedi.

“101 ÇEŞİT TURİZM ÜRÜNÜMÜZ VAR”

Özgökçe, konuşmasının devamında; “Van’da 101 çeşit turizm ürünü var; Van Kahvaltısı, Akdamar Adası, Akdamar Kilisesi bunlardan sadece birkaçı. Van bu coğrafyanın kadim kentlerinden biri. Bu fuara ev sahipliği yapan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Göreve başladığım 2013 yılından bu yana İran’dan Van’a gelen turist sayısı 25 bin civarındayken, bu sayı 2014’te yapılan çalışmalar neticesinde 350 bine kadar çıktı. Geçtiğimiz 2023 yılında ülkeye gelen toplam İranlı turist sayısı 4 milyon 500 bin oldu, 1 milyon 600 bini Van’a geldi, bu bizler için çok iyi bir rakam. Van’da sektör temsilcileri, yatırımcılar çok güzel tesisler yaptılar, halihazırda 5 yıldızlı otel olarak yapımı devam eden tesisler de var” ifadelerine yer verdi.

Fuarın açılışına, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Eş Genel Başkanı Doğan Hatun, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan ve Anatolia Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Can Çelik, Van ilçe belediye başkanları, konuk il, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fuar açılışında Eş bankanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'a plaket verildi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi. Fuar 30 Kasım tarihine kadar açık olacak.