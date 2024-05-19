Vanlı turizmci Abdullah Tunçdemir, kent merkezinde bulunan otellerin hizmet kalitesinden, tarihi ve doğal turistik bölgelere erişim zorluğuna kadar pek çok alanda değerlendirmelerde bulundu.

Turizm potansiyeli yüksek olan Van’ın altyapı yetersizliğinden kaynaklı olarak bu potansiyeli gerçekleştiremediğini düşünen Abdullah Tunçdemir, “Turizme kapalı olan yerler, açık olan yerlerden daha fazla. Çarpanak Adası, Adır Adası, Yedi Kilise, Aziz Bartholomeus Kilisesi, yaylalarımız gibi yani burada o kadar çok imkânımız var ki, bunları turizme açamadık, dolayısıyla da tanıtamadık.” ifadelerini kullandı.

Otellerin verdiği hizmet kalitesinin yetersiz olduğunu savunan Tunçdemir, “Van’da beş yıldızlı oteller iyi hizmet veriyor ancak, diğer birçok yıldızlı otellerimiz İranlı odaklı çalışıyor. Bunlar bizim eksikliklerimiz. Tüm otellerimiz iyi ve kaliteli hizmet verirlerse biz daha çok turist alırız. Bu anlamda kaliteli hizmet veren otellerimiz olsa da tüm otellerimizin de aynı kalitede hizmet vermesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“AVRUPA VE AMERİKALILARI VAN’A ÇEKEBİLİRİZ”

Van’ın turizm altyapısı ne kadar güçlü olursa aldığı turist sayısında o denli artış olacağını belirten Abdullah Tunçdemir, Kültür Yolu Festivali’nin Van’ın Avrupa ve Amerika’ya açılabilmesi için iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Tunçdemir, “Geçmiş dönemlerde bizim müşterilerimiz olan, Avrupa’daki ve Amerika’daki tur operatörlerini buraya getirir ve kendilerini doğru biçimde ağırlayabilirsek bu insanların, eğer varsa güvenlikle ilgili endişelerini de gidermiş oluruz. Yalnızca güvenlik değil, daha gelişmiş, daha doğal bir Van görmelerinin olumlu etki edeceğini düşünüyorum. Akdamar Adası’nın 20 yıl önceki haliyle şimdiki hali aynı değil. Daha önce Van Kültür Yolu Festivali Çalıştayı’nda da belirtmiştim, eğer geçmiş dönemlerde buraya turist getirmiş tur operatörlerini burada ağırlarsak, Avrupa’dan ve Amerika’dan Van’a gelecek turist potansiyelini yeniden canlandırmış olacağız. Bu bizim için güzel bir başlangıç olacak.” dedi.

ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKALIM

Kültür Yolu Festivali’ni Van’ın tanıtımı için iyi bir fırsat olarak gören Tunçdemir, “Bizim için bir ilk ve güzel bir fırsat olan Kültür Yolu Festivali’ne yurtdışı veya yurtiçinden kim gelirse gelsin, en iyi şekilde ağırlamamız gerekir. Bu işi alnımızın akıyla yaparsak bundan sonraki süreçlerde de Van’ın turizmi büyük ilerleme kaydedecektir.” ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivali’nin en iyi şekilde yapılabilmesi için, turizm altyapısına dair tüm sorunların köklü bir şekilde ve ivedilikle çözülmesi gerektiğini söyleyen Tunçdemir, bu duruma, “Çarpanak Adası her anlamda çok güzel ve Van’a turist çekme potansiyeli olan bir yer. Ancak turizm altyapısı yok, en basitinden buraya gerekli restorasyonun yapılması gerekir. Buraya gerekli deniz yolu taşıtlarının getirilmesi, ulaşım imkanlarının arttırılması gerekir. Aksi takdirde buraya heyecanla ve merakla gelen turistler maalesef tekrar gelmek istemez. Bizim hedefimiz, restore edilmesi gereken yerlerin restore edilmesi, yolların açılması, ulaşım imkanlarının arttırılmasının ardından gelen turisti en iyi şekilde ağırlayarak buradan göndermek olmalı. Van’dan memnun ayrılan bir kişi, sonraki yıl Van’a beş kişi olarak gelir.” sözleriyle dikkat çekti.

TURİZMİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: ULAŞIM VE BİLİNÇ

Turizm altyapı problemlerinin başını çeken ulaşım probleminin Van’a gelen turist sayısını büyük oranda etkilediğini söyleyen Tunçdemir, “Peri Bacaları olarak bilinen bölge ve travertenlere geçmiş dönemlerde çok fazla gittim. Bu bölge devamlı tanıtılmaya çalışılıyor ancak ulaşım imkanı yok. Eğer bir yerin ulaşımı problemliyse, zorsa ne kadar tanıtırsanız tanıtın gerçek potansiyelinin karşılığını veremez. Keza gelen vatandaşlarımızın bilinçli olması çok önemli, çünkü buralar tahrip olmaya müsait alanlar.” diyerek ulaşımın yanında konuyla ilgili duyarlığın da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Tunçdemir, “Gelen ziyaretçinin de bu doğal güzelliklere bilinçsizlikten kaynaklı zarar vermemesi için civar köylerdeki insanlarımıza, bu alanda bilgi verilmesi gerekir. Maalesef kimi tarihi ve doğal yapıların çok hor kullanıldığına tanık olabiliyoruz. Oysa yetkililerin önderliğinde bu alanda insanları bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Bunu daha önce Yedi Kilise’de başarmış biri olarak söylüyorum, bölgedeki köylüleri de turizme teşvik etmek gerekiyor. Onlar da el emeği ürünleri, köy ürünlerini gelen turistlere tanıtabilir ve bu sayede bölgede mikro ekonomi oluşabilir.” dedi.

Tunçdemir, “Van Kültür Yolu Festivali’nin turizm potansiyelinin artmasının yolu, bilinçlenmek ve turizmimizin altyapı problemlerinin giderilmesinden geçiyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.