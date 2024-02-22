Van için en önemli sektörlerden biri olan turizmin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin daha etkili yapılabilmesi için adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Van TSO ve DAKA temsilcileri, turizmciler ile sektörden isimler katıldı. Söz konusu toplantıda önemli turizm başlıkları ile bu yıl ilk kez Van’da gerçekleştirilecek olan Kültür Yolu Festivali konularında değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.