Edinilen bilgiye göre kaza, Çelebibağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 N 3939 plakalı Opel marka otomobil ile 06 EY 9340 plakalı Opel marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.