Van’da İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Van AVM önünde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, meydana gelen trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saat 11:00 civarlarında meydana gelen kazada polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Polis ekipleri, trafiğin aksamaması için gerekli önlemleri alarak trafik akışını yeniden düzenledi.
Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk