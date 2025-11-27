Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 3 yeni hat devreye alınırken, 2 güzergâhta da iyileştirme yapılarak, yeni hareket noktaları belirlendiği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs hatlarını hizmete alarak ulaşım ağını güçlendirdi.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

“🔹Memur-sen TOKİ ile Üniversite Kampüsü arasında yeni bir otobüs güzergâhı (222 Hat Kodu İle ) planlanarak, belirtilen hatta 26.11.2025 tarihinden itibaren hafta içi sabah 07:00 Memur-sen TOKİ’den üniversite güzergâhına 1 otobüs ile hizmet vermeye başlamıştır.

🔹Ayrıca 131 hat kodu ile Edremit Eski TOKİ- Kiracılar TOKİ, 121 Hat kodu ile Edremit Yeni TOKİ güzergâhlarında hizmet veren otobüslerimiz 28.11.2025 tarihinden itibaren yeni güzergâhlarında RİNG usulü ile hizmet vermeye başlayacaktır.

🔹131 hat numaralı mevcut güzergah korunacak olup, ek olarak yeni bir düzenlemeyle 131A Hat Kodu ile Erdemkent Metropol Alışveriş Merkezinin önünden Van Merkez güzergahında hizmet verecektir.

🔹Buna ek olarak Erenkent (ÇİMENTO) TOKİ’lerden 123 Hat Kodu ile yeni bir güzergah planlanmıştır. Buna bağlı olarak 121 ve 131 güzergahlarının yoğunluğunun azaltılması, daha konforlu bir ulaşımın sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda sabah 06:20- 07:00 saatleri arasında Edremit TOKİ’ler ile Merkez arasında karşılıklı seferlerin düzenlenmesi planlanmış olup saat 07:00 den itibaren diğer saatler de ise RİNG sistemi ile hizmet verilmesi planlanmaktadır. Saat ve seferler ile ilgili detaylara van.bel.tr internet sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.” denildi.

