Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, son günlerde minibüs ve otobüs şoförlerine yönelik artan şikâyetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Sabah saatlerinde hatlı minibüslerde ve özel halk otobüslerine yönelik faaliyete çıkan ekipler, başta Maraş Caddesi olmak üzere kentin birçok farklı noktasında denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde Soydan kavşağından Şişli Öğretmenevine kadar olan kısımda yolcu indirme ve bindirme yasağı kontrol edilirken, durak dışı yolcu alımı yapan minibüs ve otobüs şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Şişli Öğretmenevi durağında da evrak ve araç içi kontrollerini yapan ekipler, şoförlere gerekli uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir içi trafiğin aksamaması ile halkın toplu ulaşımı maksimum verimlilikle, konforlu ve güvenli kullanabilmesi için ekiplerin denetimlerini arttırarak devam ettireceği kaydedildi.