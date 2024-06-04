Van’ın Çaldıran ilçesinde briket fabrikasında çalışırken elini makineye kaptıran işçinin eli koptu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen hasta, doktorların tıptaki en zor ameliyatlardan biri olarak bilinen replantasyon ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi sonucu eli yerine dikildi.

Van’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Koray Yılmaz, işyerinde temizliğini yaptığı makinenin aniden çalışması sonucu elini kaptırdığını söyledi. 112 acil ekibinin olay yerine gelmesiyle birlikte kopan el makineden çıkartılarak, hastayla beraber SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

HASTA KORAY YILMAZ: AMELİYATIM BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen hasta Koray Yılmaz; “Aslen Uşaklıyım, eşim öğretmen olduğu için Çaldıran’a yerleştik, ben de orada işe başladım. Mikser makinesini temizlerken makinenin sistem dışı çalışması sonucu elim koptu. Olaydan 3 saat sonra buraya geldik, ameliyatım başarıyla gerçekleşti, iyiye gittiğini söylüyorlar. Olaydan sonra ambulansla getirildiğim esnada Diyarbakır’a sevkimin yapılacağı söylendi ama hastaneye getirildikten sonra Yener hoca ameliyatımı gerçekleştirdi. Briket fabrikasında çalışıyordum, işimiz bitmişti makineyi temizlediğim esnada elim koptu.” ifadelerine yer verdi.

EL CERRAHİSİ UZMANI DR. YENER YOĞUN: ZAMANLAMA OLARAK ACİL MÜDAHALE EDEBİLDİK

Vakaya ilişkin açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli El Cerrahisi Uzmanı Dr. Yener Yoğun, “Hastamız 35 yaşlarında erkek hasta, yaklaşık 12 gün önce çimento karıştırma makinesine kolunu kaptırması sonucu Başhekim Remzi Sarıkaya hocamız aracılığıyla hastanemize ulaştırıldı. Saat 18.00 sularında bu kaza gerçekleşti, kaza ise kopma kazasıydı, uzvun kesi değil de koparak ampute olması şeklinde bir kazaydı. Yaklaşık 3 saat içerisinde hasta hastanemize giriş yaptı, biz de acil servisten direkt ameliyathaneye ameliyat için hastayı çıkardık.

Uzvun kopmasından yaklaşık 3 saat süre geçmişti, biz hastayı ameliyata alırken, normalde bu majör ampütasyon dediğimiz el, bilek ve omuza doğru olan yaralanmalar diye geçer. Majör ampütasyon dediğimiz vakalarda yaklaşık 6 saatlik bir süre vardır, sıcak iskemi süresi dediğimiz, normal şartlarda taşımamışsa eğer. Bizler de zamanlama olarak acil müdahale edebilme şansımızı bulduk, hemen ameliyathaneye aldık, burada ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Bir Ortopedi uzmanımız ile bir Plastik Cerrahi Uzmanımız da hemen ameliyata geldi, biz ekipçe yaptık bu ameliyatı. Kopan uzvun damarını diktik, arteri diktik, kemiği kırıktı kemiği de tespit ettik, sinirin biri proksimal dediğimiz dirsek taraftan koptuğuna müdahale etmedik, ikinci aşamaya bıraktık…” diye konuştu.

DR. YENER YOĞUN: OPERASYON BAŞARIYLA GEÇTİ

Operasyonun başarıyla geçtiğini bildiren El Cerrahisi Uzmanı Dr. Yener Yoğun, “Bu süreçlerde sıkı takip de gerekiyor, burada yine hemşire arkadaşlara ve diğer pansuman yapan arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Ameliyattan sonra ben direkt burada kaldım, hastanın yanında yattım, saatlik kontrol etmek gerekiyor. Çünkü majör ampütasyonlarda hastanın durumunun kötüleşme ihtimali de var, yakın kan takibi, dolaşım ve tansiyon takibini yaptım, ilerleyen süreçlerde bu gibi yaralanmalarda ikinci ameliyatlar da gerekiyor. Hem sinir yapılanması ve tendon yapılandırması dediğimiz rekonstrüksiyonu yapacağız. Yaklaşık 3-4 aylık süre sonucu elin iyileşmesi lazım, diğer süreçleri de yapacağız.” şeklinde konuşarak hastanın genel durumu ve tedavi sürecini aktardı.

DR. YENER YOĞUN, BU TÜR VAKALARDA NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTI

Olası uzuv kopma vakalarında nelerin yapılması gerektiğini belirten Uzman Dr. Yener Yoğun, “Uzuv kopmalarında taşra bölgelerindeyseniz 112’nin gelmesini beklemek yerine imkanlar dahilinde en yakın hastaneye gitmek lazım. Burada da önemli olan uzvun taşınması yani bu transfer süreci dediğimiz süreç, onu da uzvun koptuğu kısmı, bu parmak, kol ya da ayak da olabilir bu uzvu mümkünse nemli bir tampona sarıp su geçirmez poşete koyup, şartlar mümkünse eğer buzlu su içinde muhafaza ederek taşımak gerekiyor. Örneğin parmak kopmasında parmağın doğru şekilde muhafazası mümkün olursa 24 saat süresi olabiliyor, böylece müdahale edebiliyoruz. Burada yine çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, başhekimimizden, başhekim yardımcılarıma, Turgut hocaya, diğer ekip arkadaşlarıma ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi-Travmatoloji Anabilim Dalına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. REMZİ SARIKAYA: TIPTAKİ EN BÜYÜK AMELİYATLARDAN BİRİ GERÇEKLEŞTİ

Tıp dünyasının en büyük ameliyatlarından birinin gerçekleştiğini ifade eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise şunları dile getirdi;

“Bugün hastanemizin El Cerrahi Merkezindeyiz. El Cerrahi Merkezimiz bugün örneğini gösterdiği gibi çok güzel işler yapıyorlar bir ekip halinde, Yener hocamızın öncülüğünde. Bugün de majör, tıptaki en büyük ameliyatlardan biri olan replantasyon vakası gerçekleştirdiler, hastamızın durumu şu an iyiye gidiyor. Öncelikle bütün ekibi kutluyorum, bu tür ameliyatlarda belki de ameliyattan daha önemlisi çok iyi bir süreçtir. Bu anlamda ameliyat sonrası süreç de çok başarılı bir şekilde gidiyor, öncelikle ekibi kutluyorum, hastanemizde de böyle büyük ameliyatların yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum.”