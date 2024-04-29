Van’da hem tarım yapılacak mevsimin kısa olması hem de seracılık faaliyetlerinin yeterince gelişmemiş olması, tarımla uğraşan Vanlıları tohumla ekim yapmaktan alıkoyuyor.

İklim koşullarından ötürü tarım yaparken zorlanan Vanlı çiftçiler, tohumla ekim yapmak yerine sebze fidesi kullanmayı tercih ediyor. Bu fideler ise iklim koşullarının daha uygun olduğu ve seracılık faaliyetlerinin daha gelişkin olduğu Antalya, Mersin gibi illerden şehrimize getiriliyor.

Antalya’dan sebze ve meyve fidesi getirtip Van’da satan esnaflardan biri olan İzzet Ateş, Van’da son zamanlarda çok fazla meyve ve sebze fidesi sattığını söyledi.

Ateş, “Elimizdeki fideler Antalya’da yetiştirilmiş ürünler. Antalya’dan buraya getirttiğimiz ürünleri satıyoruz. Vatandaşın fidelere ilgisinden bir satıcı olarak memnunuz. En çok satılan sebze fidesi, domates fidesi diyebiliriz. Biber, salatalık, patlıcan ve kabak desteleri de yine en çok satışı yapılan fideler arasında yer alıyor. Bir destenin fiyatı ise ortalama 15 lira” dedi.

HEM TEK TEK HEM DESTE DESTE…

Fidelerin farklı türlerinin olduğunu söyleyen Ateş, “Biber veya domates fideleri tek çeşit değil, pek çok farklı türü var. Haliyle de fiyatlar çeşide göre değişebiliyor. Kapya biber fidelerini deste halinde değil, tek tek satıyoruz. Bunların da tanesi 5 liradan satılıyor. Fide, deste ve tohum çeşitlerine şehir merkezinden çok kırsal alanlardan rağbet var. Son günlerde toplu satışlar yapıyoruz. Vatandaşlar geniş bahçe alanlarına ekim yapmak için kasalarla toplu şekilde fide alıyorlar. Özellikle domates ve biber çok fazla tercih ediliyor. Meyve fidelerinde de çok fazla alım var. Limon, dut, çam, incir ağaçlarına ilgi oldukça yüksek.” şeklinde konuştu.