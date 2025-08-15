Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Van’da teşvik fırsatları detaylıca anlatılacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı, yerel potansiyeli harekete geçirerek yerli üretimi artırmayı ve Van’ın ekonomik yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimciler için fırsat sunan bu girişim, farklı sektörlerden temsilcilerin bir araya gelerek teşvikler ve yatırım olanakları hakkında bilgi almasına olanak tanıyacak.

İLK TOPLANTI BUGÜN

Van’ın çeşitli noktalarında gerçekleşmesi planlanan toplantıların ilki bugün saat 14:00’da Van İŞGEM’de GİV Van Şubesi ve Van İŞGEM iş birliği ile başlayacak ve girişimciler ile küçük işletmeler için teşviklerin detaylarının paylaşılacağı bir oturum olacak.

19 – 20 AĞUSTOSTA TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

İkincisi 19 Ağustos 2025 saat 16.00’da Elite World Otel’de Van TSO ve MÜSİAD Van Şubesi’nin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda ise sektörel çalışmalar ele alınacak.

Son olarak 20 Ağustos 2025 günü saat 14.00’te Van Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde Van OSB iş birliğiyle yapılacak olan toplantıda ise büyük ölçekli üretim tesisleri ve sanayi yatırımları için teşvik fırsatları konuşulacak.